La Gendarmerie nationale lance une formation pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Ce lundi 3 juin, la Gendarmerie nationale a inauguré une formation cruciale axée sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Cet événement, d’une durée de sept jours, bénéficie du soutien financier de l’Union européenne et de l’ambassade de France à Moroni.

Deux experts en provenance de Mayotte animent cette session intensive. Leur mission est de transmettre des connaissances et des compétences essentielles aux participants, dans le but de renforcer la prise en charge des victimes de violences.

Le Colonel Tachfine Ahmed, dans son discours d’ouverture, a mis en avant l’importance de cette initiative. « Cette formation vise à consolider les acquis des participants pour mieux prendre en charge les victimes », a-t-il déclaré. Il a également souligné la nécessité impérieuse de la prévention, face à une recrudescence préoccupante des violences.

Ce programme s’inscrit dans une stratégie plus large de protection et de soutien aux personnes vulnérables. En dotant les gendarmes de nouveaux outils et en renforçant leurs capacités d’intervention, les organisateurs espèrent réduire significativement les actes de violence et améliorer la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants au sein de la communauté.

Cette initiative illustre l’engagement conjoint des autorités locales et internationales à combattre un fléau social majeur. Les participants, enrichis de nouvelles compétences et d’une compréhension approfondie des enjeux, seront mieux préparés à intervenir de manière efficace et humaine dans des situations souvent délicates et traumatisantes.



Soibah Saïd