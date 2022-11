Le commandant de la Gendarmerie Nationale, Ramadani Mdahoma, était en inspection à la Brigade territoriale de Mremani dans la région de Nyumakele.

Accompagné du Commandant de Groupement d’Anjouan, il a échangé sur la protection des personnes et des biens avec les autorités et cadres locaux.

Gendarmerie nationale

