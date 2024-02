Un défi sécuritaire et migratoire à mayotte

Depuis le 22 janvier, l’île de Mayotte est secouée par une fronde sans précédent. Les populations locales ont érigé des barrages pour exprimer leur ras-le-bol face à l’insécurité croissante et à l’afflux massif de migrants, principalement issus des îles voisines de l’archipel des Comores, mais aussi des régions des Grands Lacs. Cette situation tendue a attiré l’attention au plus haut niveau de l’État français, poussant le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à se rendre sur place pour évaluer la situation et proposer des solutions.

L’annonce d’un « rideau de fer » aquatique

Face à la crise, le ministre Darmanin a affirmé une réponse ferme de la part du gouvernement : la mise en place d’un « rideau de fer » dans les eaux entourant Mayotte. Cette mesure radicale vise à endiguer le flux de migrants illégaux, dans le cadre d’un nouveau plan baptisé « Wuambushu ». Ce plan fait suite à l’échec de la première opération Wuambushu, qui n’avait pas réussi à résoudre ni les problèmes d’insécurité ni la crise migratoire.

Mayotte : Un Département Français au cœur d’un contentieux territorial

Il est important de rappeler que Mayotte, devenue département français, est au centre d’un contentieux territorial entre la France et les Comores depuis 1975. La particularité de cette situation repose sur l’issue d’un référendum pour l’indépendance des Comores. Alors que l’archipel votait majoritairement pour l’indépendance, la France décida de considérer les résultats île par île, intégrant ainsi Mayotte au sein de la République française, malgré l’avis contraire du droit international et de l’ONU, qui considère Mayotte comme comorienne.

Un enjeu de souveraineté et de sécurité

La visite de Gérald Darmanin à Mayotte s’inscrit dans un contexte de tensions accrues, non seulement sur le plan migratoire mais aussi en ce qui concerne la souveraineté territoriale. La mise en œuvre du nouveau plan Wuambushu sera scrutée de près, tant par les habitants de l’île que par la communauté internationale. Elle soulève des questions importantes sur le respect des droits humains, la gestion des frontières et la relation entre la France et les Comores. Reste à voir si cette initiative sera suffisante pour apaiser les tensions et offrir une réponse durable aux défis sécuritaires et migratoires de Mayotte.

Saïd Hassan Oumouri