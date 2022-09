«La force lunaire» ou… Quand Alonzo soutient les entreprises comoriennes

Le rappeur franco-comorien, Kassim Djae alias Alonzo, lance sur les réseaux sociaux, le concept dit «La force lunaire». Une tournée de soutien en communication aux entreprises comoriennes qui ont pignon sur rue à Marseille, sa ville natale. Pour sa première tournée, Alonzo et son équipe sont allés à la rencontre de douze commerces et services dont des magasins de tissus, du lavage auto, de la restauration, de la coiffure, de la carrosserie ou de la boucherie. Il est passé notamment à «Gari location», «Chez Maman Oumi», «Bawa», «Wanama food», «Garage Tourski» histoire de faire la promotion de Comoriens qui se sont lancés dans la petite et moyenne entreprise.



«Cette tournée fait grave plaisir. Je ne savais pas qu’il y’avait autant commerces comoriens. On va essayer de s’organiser pour la prochaine, rien qu’aujourd’hui, on en a fait beaucoup. Dans le 13eme et 14eme c’est le gros vivier mais on va y arriver, petit à petit. Quitte à ce que cela prenne plusieurs jours, on va le faire. Dans la première tournée, il y’avait un peu de tout. Le but de cette opération, c’est de la force pour ces travailleurs qui se lèvent pour gagner leur pain. Il est très important qu’on se soutienne», a expliqué l’artiste.



Après ses divers «hymnes» sur les Comores, Alonzo continu, donc, sur cette voie plutôt bien saluée notamment sur les réseaux.

Aujourd’hui, avec «Force lunaire», l’auteur de l’album Quartiers nord sillonne les commerces comoriens de la cité phocéenne toujours le sourire aux lèvres et l’objectif de faire connaitre ces hommes de l’ombre qui travaillent sans relâche pour le bien être de la société : «Je n’attends rien de plus de cette tournée que donner de la force aux commerces comoriens. Il y’a BFM TV qui nous a contacté sur Facebook pour pouvoir assister à cette tournée et j’ai dit non parce que je ne sais pas comment ils vont tourner la chose. Je ne pense pas que cela va être avantageux pour nous, connaissant les medias. On est là pour vous montrer les bonnes adresses et pour montrer que c’est une communauté qui se lève pour charbonner et gagner de l’argent pour la famille. Force aux Comores», devait conclure Le Capo dei capin

Mahadawi ben Ali Al-watwan