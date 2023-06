La fondation Soprano fait don d’une ambulance et lance un projet éducatif à Bandamadji-Domba

Une ambulance toute neuve offerte par la fondation Soprano a été remise vendredi dernier, le 16 juin 2023, à la localité de Bandamadji-Domba, dans une ambiance exceptionnelle. Soprano, l’artiste franco-comorien, n’en est pas à sa première œuvre de charité cette année, ayant déjà apporté son soutien à d’autres régions.

Après la prière du vendredi, la foule s’est rassemblée avec enthousiasme au foyer, animée par les chansons de la star. C’est au cours de cette cérémonie grandiose que la fondation Soprano a officiellement remis une ambulance équipée de matériel médical et chirurgical à la localité de Badamadji-Domba.

Elhad Ibrahim, représentant de la fondation Soprano, a exprimé les préoccupations des membres de cette organisation qui luttent pour améliorer les conditions de vie d’une grande partie de la population comorienne. « Nos actions se concentrent sur les secteurs de l’éducation et de la santé, et ne se limitent pas aux îles Comores », a-t-il déclaré.

Au nom de la localité, le Dr Rakoutou, médecin généraliste du centre hospitalier de Bandamadji-Domba, a témoigné de l’importance capitale de cette aide. Selon lui, elle contribuera au renforcement des conditions de travail et à l’amélioration de la qualité des services médicaux. Il a souligné les difficultés auxquelles il était confronté lorsqu’il devait déplacer un patient ou organiser une évacuation d’urgence. La présence de cette ambulance dans la région lui a procuré un sentiment de soulagement et de fierté. « Je suis soulagé et satisfait de voir cette ambulance dans notre localité. J’avoue avoir rencontré de nombreux problèmes lors de l’évacuation de patients. Mais maintenant, avec cette ambulance, je vois que les habitants sont en sécurité », a-t-il exprimé.

Ali Ibrahim, éminent notable de la ville, a souligné que cette aide était particulièrement précieuse pour la région de Domba, et plus spécifiquement pour Badamadji. « Soprano comprend mieux que quiconque la notion d’émergence, car il s’intéresse à deux secteurs importants pour le développement d’un pays, à savoir l’éducation et la santé. Prions pour que nos enfants qui se trouvent en France prennent exemple sur Soprano », a-t-il lancé.

Après la cérémonie de remise de l’ambulance, la délégation de la fondation Soprano s’est rendue sur le site où sera construite une école, projet également soutenu par la fondation. Le chantier devrait démarrer prochainement, avec la participation des habitants de Bandamadji.

Soibah Said