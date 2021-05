La FIFA et la Fédération Comorienne saisissent la justice suite à des irrégularités à la fédération

Suite à la découverte d’irrégularités dans la gestion de la Fédération Comorienne de Football (FFC), la FIFA et la FFC ont décidé de saisir les autorités judiciaires comoriennes, essentiellement à l’encontre d’anciens officiels de la FFC (hors période de normalisation), pour établir toutes les responsabilités dans la commission de ces actes et obtenir un dédommagement.

Ces irrégularités comptables et administratives ont été mises à jour suite à un audit de la FFC commandé par la FIFA pour la période allant de 2015 à 2019 et dans le cadre du programme Goal depuis 2006. Ces graves irrégularités ont causé un préjudice conséquent à la FIFA et à la Fédération Comorienne.

La FIFA et la FFC font pleine confiance à la justice comorienne pour clarifier les faits et protéger leurs droits. Les fédérations communiqueront au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête dans les limites permises par la loi et dans le respect du secret judiciaire.

Fifa.com