LA FFC répond au staff et aux joueurs des cœlacanthes

Communiqué

==========

La Fédération de Football des Comores a appris, à travers les réseaux sociaux et comme tous les comoriens passionnés du ballon rond, la sortie médiatique du Manager des Clacanthes, Kassim Abdallah pour ne pas le nommer.

Elle condamne demblée cette façon de travailler. Elle rappelle également que la maison du football comorien nest pas un orchestre où chacun joue sa propre partition.. Les règles de bonne conduite sont de mise et le dialogue a toujours été le moteur qui fait aujourdhui sa fierté.

Des efforts sont consentis tous les jours au bénéfice de nos équipes nationales, toutes catégories confondues en général et les Cœlacanthes en particulier. Les primes de présences ainsi que les primes de victoires sont toujours honorées. L’organisation des rencontres amicales en vue des préparatifs aux échéances continentales a toujours été le souci premier du bureau exécutif avec lappui du gouvernement comorien.

Le choix de lactuel manager Kassim Abdallah et de ladjoint de lentraineur Djamel Bakar, tous deux anciens joueurs de football ayant évolué au sein des veripiya, est un geste fort à lendroit des joueurs. Un signe à la fois de reconnaissance mais aussi de promotion pour services rendus.

La Fédération de Football des Comores demande et souhaite que les valeurs qui sont les siennes soient aussi celles du staff de notre équipe nationale.



