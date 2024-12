La fermeture de Labaraka FM en 2017 a fait naître un média encore plus puissant : FCBK FM. Abdallah Agwa, modèle de résilience

En 2017, la fermeture de Labaraka FM, l’une des radios les plus suivies des Comores, a marqué un tournant inattendu pour son fondateur, Abdallah Abdou Hassani, plus connu sous le nom d’Abdallah Agwa. Ce coup dur, qui aurait pu signifier la fin de sa carrière médiatique, s’est au contraire transformé en une formidable opportunité. En s’adaptant avec une vision moderne, il a su faire renaître son influence à travers FCBK FM, un média numérique désormais incontournable aux Comores.

Une fermeture brutale mais révélatrice

Labaraka FM, suivie par une large audience, jouissait d’une popularité immense lorsqu’elle fut contrainte de fermer ses portes en février 2017 sur décision des autorités. Cette fermeture a été perçue comme un coup porté à la liberté d’expression, laissant ses auditeurs orphelins d’une plateforme indépendante et dynamique.

Mais Abdallah Agwa n’a pas baissé les bras. Avec une détermination exemplaire, il a immédiatement entrepris de reconstruire son média en s’appuyant sur les outils modernes à sa disposition. C’est ainsi que naît FCBK FM, une page Facebook et une chaîne YouTube qui vont révolutionner l’information aux Comores.

Un média numérique au succès phénoménal

En très peu de temps, FCBK FM devient une plateforme incontournable, atteignant des niveaux de popularité sans précédent. Les lives diffusés sur sa page Facebook attirent des audiences impressionnantes, dépassant régulièrement 2 000 spectateurs en direct. Grâce à son engagement et à son dynamisme, Abdallah Agwa a su fidéliser son public tout en en conquérant un nouveau, élargissant son influence au-delà des limites de la radio traditionnelle.

Aujourd’hui, FCBK FM n’est pas seulement un média numérique performant, mais également une référence. De nombreuses radios locales puisent leurs informations directement sur la page ou la chaîne YouTube de FCBK FM, témoignant de l’impact et de la crédibilité de ce nouveau modèle médiatique.

Une leçon de modernisation et de résilience

La transition forcée de la radio traditionnelle vers le numérique s’est révélée être une bénédiction déguisée. En exploitant les technologies modernes, Abdallah Agwa a su adapter son média aux attentes et aux besoins d’une nouvelle ère. Cette modernisation a permis à son projet de continuer à prospérer tout en ouvrant la voie à une forme d’information plus accessible et interactive.

L’histoire d’Abdallah Agwa est une source d’inspiration. Elle démontre que la résilience et l’adaptation sont des forces majeures face aux épreuves. La fermeture de Labaraka FM, bien qu’initialement perçue comme une tragédie, a finalement permis la naissance d’un média encore plus puissant et influent.

Un modèle pour les générations futures

Abdallah Agwa incarne la capacité à transformer les obstacles en opportunités. FCBK FM est aujourd’hui bien plus qu’un simple média ; c’est un symbole de modernisation et de créativité aux Comores. À travers son parcours, il nous rappelle que l’intelligence réside dans la capacité à évoluer et à se réinventer, même dans les moments les plus difficiles.

ANTUF Chaharane