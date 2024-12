La diaspora d’Oussivo interdit strictement les mariages avec d’autres nationalités.

La diaspora comorienne originaire du village d’Oussivo a récemment décidé d’interdire formellement à ses membres de se marier avec des personnes d’autres nationalités que comorienne. Cette décision, prise lors d’une réunion en France, impose des sanctions strictes : toute famille contrevenante s’expose à une amende, et aucun membre de la communauté ne sera autorisé à assister aux mariages concernés.

Cette mesure a provoqué des réactions diverses. Certains membres de la diaspora, vivant en France, la considèrent comme contraire aux principes républicains de liberté et d’égalité. Ces critiques dénoncent une règle discriminatoire, jugée incompatible avec les valeurs de la société française.

Cette interdiction reflète un dilemme au sein de la diaspora d’Oussivo, tiraillée entre le respect de ses traditions et les réalités d’un monde en évolution, où la diversité et le pluralisme sont de plus en plus valorisés.

Saïd Hassan Oumouri