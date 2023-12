La cour suprême des Comores rejette la candidature de Saïd Ali Chayhane dans un verdict discret

Dans une atmosphère de suspense et d’attente, la Cour suprême des Comores devait rendre public ce samedi 2 décembre 2023, la liste des candidatures acceptées et rejetées pour les prochaines élections présidentielles et pour le gouvernorat. Les journalistes, rassemblés depuis le matin à l’extérieur du bâtiment, espéraient recueillir les délibérations tant attendues. Cependant, même à 14h50, aucun détail n’avait encore filtré des portes closes de la Cour, et l’accès était refusé à tous, y compris aux avocats de la défense.

Dans une attente qui se prolongeait, les supporters des candidats ont commencé à quitter les lieux, suivis peu à peu par les journalistes présents. Pendant ce temps, les membres de la Cour quittaient discrètement le bâtiment, un par un, sans faire de commentaire.

C’est finalement par le biais d’Internet qu’un document de la Cour suprême a fuité, révélant les décisions tant attendues. Parmi les révélations, celle qui a retenu l’attention est le rejet de la candidature de M. Saïd Ali Chayhane, exclu pour non-conformité avec les exigences de déclaration de patrimoine.

Ce développement inattendu pose le doute sur la rigueur de la Cour dans l’application du code électoral, la manière dont les décisions ont été communiquées pose question sur la transparence du processus . La décision de la Cour, qui s’impose sans appel, marque un tournant décisif pour la campagne électorale et ouvre un débat sur les critères d’éligibilité et la responsabilité des candidats aux Comores.

ANTUF Chaharane