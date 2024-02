La Côte d’Ivoire remporte sa troisième Coupe d’Afrique des Nations!

Dans une finale palpitante, la Côte d’Ivoire a réussi à renverser le Nigeria avec un score final de 2-1, décrochant ainsi sa troisième Coupe d’Afrique des Nations de football. Cette victoire historique a été rendue possible grâce aux performances impressionnantes de Franck Kessié et Sébastien Haller.

Le match a débuté avec une première percée du Nigeria, marquant un but grâce au défenseur du PAOK, William Troost-Ekong, à la 38e minute. Cependant, la Côte d’Ivoire n’a pas tardé à réagir, avec une égalisation spectaculaire signée Franck Kessié à la 62e minute. Le milieu de terrain d’Al Ahli a su saisir l’opportunité et a ramené son équipe dans la course au titre.

Le suspense était à son comble jusqu’au bout, mais c’est finalement Sébastien Haller, l’attaquant de Dortmund, qui a scellé la victoire pour la Côte d’Ivoire avec un but crucial à la 81e minute. Son sang-froid et son talent ont permis à son équipe de prendre l’avantage et de décrocher le trophée tant convoité.

Cette victoire est d’autant plus spéciale pour la Côte d’Ivoire, qui n’avait plus remporté la Coupe d’Afrique des Nations depuis 2015 en Guinée équatoriale. Grâce à cette performance exceptionnelle, l’équipe ivoirienne écrit une nouvelle page de son histoire footballistique, confirmant ainsi sa place parmi les grands du continent africain.

Misbah Saïd