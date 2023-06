La Cosafa Cup 2023 : La liste explosive des Cœlacanthes comoriennes dévoilée !

Les Cœlacanthes des Comores sont fin prêts à relever le défi de la Cosafa Cup 2023, avec l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés par l’entraîneur national Mohamed Bouhari Abdoul-Karim. Cette compétition tant attendue se déroulera à Durban, en Afrique du Sud, du 5 au 16 juillet prochains.

La liste, soigneusement élaborée par le technicien de 48 ans, comprend 23 joueurs et 7 réservistes. Il a opté pour une combinaison de joueurs locaux et d’un expatrié, afin de garantir une équipe équilibrée et compétitive.

Parmi les heureux élus, quatre nouveaux visages auront la chance de faire leurs débuts en sélection nationale lors de la Cosafa Cup. Fahad Hamdia et le gardien de but Soiyiffi Houssam, tous deux finalistes de la Coupe des Comores, sont récompensés pour leurs performances exceptionnelles. Leur engagement et leur dévouement sur le terrain ont été remarqués par le sélectionneur national.

Affane Saïd Djambae, récemment sacré champion des Comores avec le Djabal FC, et Youssouf Bacar Ali du Volcan Club ont également été plébiscités par Bouhari pour leur talent indéniable. Le sélectionneur compte sur eux pour apporter une dynamique nouvelle à l’équipe et contribuer à son succès lors de la compétition.

En plus de ces nouveaux talents, Bouhari a fait appel à deux joueurs d’expérience pour renforcer l’équipe. Kanoty Keba Tombo, qui a connu une saison remarquable, et Mohamed Youssouf, tous deux absents de l’équipe nationale ces dernières années, font leur retour tant attendu. Leur expérience et leur expertise seront des atouts précieux pour les Cœlacanthes.

Ibroihim Youssouf, le seul joueur évoluant à l’étranger dans cette sélection, représentera fièrement les Comores en tant que sociétaire d’African Stars en Namibie. Sa présence dans l’équipe apportera une perspective internationale et une expérience de jeu différente, ce qui renforcera encore plus la qualité de l’équipe.

Placés dans le redoutable Groupe B, aux côtés de la Zambie, championne en titre, du Malawi et des Seychelles, les Cœlacanthes savent qu’ils devront se surpasser pour espérer se hisser dans les phases ultérieures de la compétition. Ce groupe compétitif sera un véritable test pour l’équipe comorienne, mais les joueurs sont déterminés à relever ce défi et à faire briller les couleurs nationales.

La première étape de leur aventure débutera le 6 juillet au King Zwelithini Stadium, où ils affronteront les Seychelles. Ce premier match sera crucial pour établir une bonne dynamique et donner le ton pour la suite du tournoi.

Au-delà de la Cosafa Cup, cette compétition servira également de préparation pour les prochains événements sportifs majeurs tels que le CHAN 2024 et les JIOI 2023. Les Cœlacanthes chercheront à tirer le meilleur parti de cette expérience pour continuer à développer leur jeu et représenter fièrement les Comores sur la scène régionale et continentale.

Tous les regards sont désormais tournés vers Durban, où les Cœlacanthes espèrent réaliser une performance mémorable lors de la Cosafa Cup 2023. Les joueurs sont prêts à tout donner sur le terrain et à faire honneur à leur pays. Leur passion, leur détermination et leur fierté nationale seront leurs meilleurs atouts pour briller dans cette compétition passionnante.



Soibah Said