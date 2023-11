La COP-28 à Dubaï : Un Sommet Crucial pour le Climat

Dans seulement 25 jours, Dubaï sera le point focal de l’attention internationale, en tant que site de la Conférence internationale sur le changement climatique COP-28. Cet événement de premier plan réunit les acteurs du monde entier dans le but de trouver des solutions concrètes face au défi majeur du 21e siècle, le changement climatique.

Hier mardi, l’ambassade des Émirats Arabes Unis a joué un rôle clé dans les préparatifs de cette conférence historique en organisant une réunion d’échanges avec les autorités comoriennes. La COP-28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, offre aux Émirats Arabes Unis l’opportunité d’améliorer leurs piliers de développement en renforçant les finances climatiques, en préservant la planète et en améliorant les moyens de subsistance, tout en veillant à ce que le monde entier soit impliqué dans cette lutte cruciale. Cette grandiose réunion rassemblera plus de 70 000 délégués, y compris des présidents et des ministres de l’environnement venant du monde entier.

Lors de la réunion d’hier, les autorités comoriennes ont exprimé leur plein soutien à la présidence des Émirats Arabes Unis, soulignant leur volonté de faire de cette conférence un succès retentissant. Le ministre de l’Énergie, Ahamada Moussa Aby, a déclaré : « Face aux défis et aux attentes de la COP-28, je peux vous assurer de l’entière disponibilité du gouvernement comorien à soutenir la présidence du Dr. Sultan Al Jaber pour faire de cet événement un grand succès. Les Comores se préparent à soutenir les déclarations soumises à la COP-28 par le pays hôte. »

Il est clair que le changement climatique est un enjeu vital, et les Comores sont prêtes à jouer leur rôle dans cette quête mondiale pour un avenir plus durable. Comme l’a souligné le ministre, « Vous comprenez pourquoi nous accordons une importance particulière à cette problématique du climat et de l’énergie qui nous réunit, ici aujourd’hui et qui va être au centre du monde très prochainement à Dubaï lors de la COP-28. »

IBM