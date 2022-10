La compagnie aérienne inter-île réouvert ses agences

Enfin ! l’avion le Let L-410 Turbopropulseur de 19 places parti de Prague en république Tchéque le lundi 10 octobre est arrivé l’après-midi de ce vendredi à l’aéroport de Hahaya.

Les capacités de la desserte inter-îles seront augmentées à partir de ce lundi 17 octobre.

La compagnie inter-îles a réouvert ses agences. Un grand soulagement pour le pays. Il reste aux responsables de l’aviation civile de faire l’inspection de l’appareil pour savoir si cet avion répond aux normes internationales ou pas.

Nous le souhaitons la bienvenue dans le ciel comorien en espérant que cette fois-ci les billets d’avion seront à la baisse

Mohéli matin

