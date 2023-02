La Commission de l’Union africaine condamne les déclarations racistes de la Tunisie contre les migrants africains

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat a exprimé ses préoccupations quant aux récentes déclarations faites par le président de la Tunisie concernant les migrants africains. En réponse aux propos choquants tenus par les autorités tunisiennes contre les ressortissants des pays africains, la Commission de l’Union africaine a publié un communiqué condamnant les remarques racistes et exprimant ses profondes inquiétudes quant au contenu et à la tonalité des déclarations du président.

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a accusé les migrants d’Afrique subsaharienne de vouloir « changer la composition démographique de la Tunisie » lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale. La Commission de l’Union africaine a rapidement réagi, rappelant à tous les États membres de leur obligation de traiter tous les migrants avec dignité et de respecter leurs droits fondamentaux.

Le président de la Commission de l’Union africaine a réaffirmé l’engagement de la Commission à soutenir les autorités tunisiennes dans la résolution des problèmes de migration et à garantir une migration sûre, digne et régulière. Le communiqué a appelé tous les États membres à respecter les principes de l’Union et du droit international et à s’abstenir de toute forme de discours haineux ou de racisme pouvant nuire aux individus.