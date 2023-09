En 2023, le président des Comores, Azali Assoumani, a marqué sa présence au sommet du G77+Chine à La Havane. Tout en étant le président en exercice de l’Union Africaine, il a plaidé pour le soutien des intégrations prônées par les organisations internationales, soulignant leur rôle crucial pour le développement. Azali a mis en avant l’importance de la numérisation des économies, citant l’initiative de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine. Il a également salué les efforts de la Chine et de l’Inde dans le domaine de la coopération numérique et de l’innovation, respectivement. Cependant, avec des ressources limitées aux Comores, ces voyages fréquents et coûteux soulèvent des questions sur leur rentabilité pour le pays. Les fonds dépensés pour ces déplacements auraient pu être investis dans des projets d’intérêt général pour le bien-être des Comoriens.

ANTUF Chacharane