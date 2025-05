La Chine prête à accompagner les Comores dans la modernisation de ses infrastructures sportives et culturelles

Le Ministre comorien de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture, M. Mohamed ElHad Houmadi, a reçu en audience, mardi 13 mai 2025, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, M. GUO Zhijun. Cette rencontre stratégique a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, avec un accent particulier sur le projet d’extension du Ministère et la réhabilitation de ses directions.

Le Ministre a souligné l’urgence de moderniser les infrastructures du Ministère pour répondre aux besoins croissants d’une administration dynamique, au service de la jeunesse et du développement culturel du pays. À l’issue de l’échange, une visite conjointe a été organisée sur plusieurs sites clés : la Direction des Arts et de la Culture, le Commissariat à la Jeunesse et aux Sports, l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) et le CCIA pour les Arts et la Culture. Ces structures, actuellement dans un état vétuste, nécessitent une rénovation urgente.

L’ambassadeur chinois a manifesté la pleine disposition de son pays à accompagner les Comores dans ce processus de modernisation. Il a particulièrement insisté sur l’importance de soutenir l’organisation de la 12ᵉ édition des Jeux des Îles en 2027, en évoquant la possibilité de construire un gymnase couvert et une piscine olympique aux standards internationaux.

En retour, le Ministre a salué cet engagement fort, témoignant de la solidité des relations diplomatiques entre les deux nations. Ce nouvel élan de coopération sino-comorienne ouvre des perspectives prometteuses pour le développement des secteurs jeunesse, sport et culture aux Comores.



