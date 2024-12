La Chine et les Comores signent un accord de 13 milliards de francs pour 2025

À l’occasion des festivités du Nouvel An 2025, Guo Zhijun, diplomate chinois aux Comores, a convié les autorités comoriennes et les représentants des médias à une cérémonie organisée au siège de l’ambassade. Cet événement a été marqué par l’annonce d’un accord de coopération économique et technique de 13 milliards de francs comoriens, prévue pour 2025, par le secrétaire général du ministère comorien des Affaires étrangères.

Ce dernier a souligné l’évolution remarquable des relations bilatérales entre les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, il y a un demi-siècle. « Chaque année, notre coopération s’élargit et se renforce, témoignant de la confiance mutuelle qui caractérise nos liens », a-t-il déclaré, tout en évoquant les réalisations significatives de 2024 et les promesses d’un avenir encore plus fructueux.

Guo Zhijun a, quant à lui, mis en lumière l’importance symbolique de l’année 2025, qui marquera le cinquantenaire de l’indépendance des Comores et des relations sino-comoriennes. « Nos deux pays ont toujours démontré un soutien politique réciproque et une collaboration fructueuse, offrant un exemple de solidarité et d’égalité dans les relations internationales », a-t-il affirmé.

Le diplomate a également salué le rôle des Comores sur la scène internationale, notamment lors de leur présidence de l’Union africaine en 2023-2024. Il a exprimé sa confiance dans le renforcement continu des partenariats dans des cadres multilatéraux tels que l’Union africaine, la Ligue arabe et l’OCI, tout en respectant les principes de coexistence pacifique.

