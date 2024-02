La Chanson « HAMA TSIMEGNEHA »: Une promotion inquiétante de l’Alcool aux Comores

La dernière chanson du duo KM Boyz et Leg Arzam a fait sensation aux Comores, mais pas de la manière dont beaucoup auraient espéré. En effet, leur titre récent qui glorifie la consommation d’alcool a déclenché une vague de controverses et d’inquiétudes, en particulier dans un pays à dominante musulmane où la consommation d’alcool est socialement et religieusement découragée.

Le morceau, dont le clip a rapidement attiré l’attention sur les réseaux sociaux, dépeint des scènes festives où la consommation d’alcool est présentée comme un élément essentiel du divertissement. Les paroles, accompagnées de rythmes entraînants, semblent encourager un comportement imprudent et irresponsable en glorifiant l’ivresse et la prostitution.

Ce qui est encore plus préoccupant, c’est l’impact de cette chanson virale sur la jeunesse comorienne, en particulier sur des plateformes comme TikTok, où de nombreux utilisateurs imitent les gestes d’une personne ivre tout en mettant en boucle la chanson. Cette normalisation de la consommation d’alcool, surtout parmi les jeunes, pose un sérieux problème de santé publique et de bien-être social.

Dans un pays où la tradition et la religion jouent un rôle central dans la vie quotidienne, la promotion de l’alcoolisme par des jeunes artistes est non seulement irresponsable, mais également contraire aux valeurs et aux principes fondamentaux de la société comorienne. La consommation d’alcool peut entraîner des conséquences graves, y compris des problèmes de santé physique et mentale, des accidents de la route, des violences et une dépendance.

Misbah Saïd