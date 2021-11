La Bic-Comores rassure que la quasi totalité des problèmes sont traités

La direction de la Bic-Comores, a tenu une conférence ce mercredi 17 novembre pour apporter des éléments de réponses aux différentes réclamations et plaintes de ses clients. Le patron de cette banque Gervais Atta a rassuré que la quasi totalité des problèmes ont été traités et que même les clients peuvent témoigner.

Suite à la lettre de la Fédération Comorienne des consommations (FCC) qui a interpellé la Bic-Comores filiale d’Atlantic Financial Groupe sur certaines anomalies, la banque a tenu une conférence de presse ce mercredi pour rassurer sa clientèle qu’ils ont résolu la majorité de ces problèmes. « Ces derniers temps, on avait entamé une opération de migration des données, ce qui a perturbé un peu les opérations bancaires. Mais, la quasi totalité des problèmes ont été traités », justifie Gervais Atta, le directeur général de la BIC Comores, tout en présentant ses excuses auprès de leur clientèle. Le patron de cette banque commerciale a aussi salué l’action de la FCC qui les a interpelés sur cette situation.

En effet, dans le cadre de sa stratégie de proximité et de modernisation de la banque afin de faciliter, satisfaire sa clientèle dans ses différentes opérations, la Bic-Comores, filiale du Groupe Atlantic Financial Groupe a procédé depuis juillet 2021 à une bascule vers un nouveau système répondant aux attentes de modernité et de digitalisation allant dans le sens de développement de la banque. « Cette opération s’est effectuée avec succès, introduisant avec ce nouveau système une certaine facilité et rapidité des services de la BIC, tels que l’ouverture de compte qui se fait désormais en moins d’une heure. Cependant tout comme dans de nombreuses bascules effectuées dans différentes institutions financières, certaines perturbations techniques peuvent temporairement avoir lieu dans le système », avance-t-il.

Et d’assurer que « la BIC-Comores n’échappe pas à ces différents dysfonctionnements de logiciel et rencontre temporairement certaines pannes notamment dans le service monétique avec le blocage de la fonction de nos Carte Visa à l’international. Les équipes techniques n’ont ménagé aucun effort afin de résoudre les différents problèmes post-bascule. Aujourd’hui la Bic-Comores est heureux d’annoncer à ses clients ainsi qu’a ses partenaires que la quasi majorité des pannes signalées ont été résolues ».

Lors de ce face à face avec la presse, Gervais Atta a annoncé la signature d’une convention avec l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACM). Il a également annoncé de nouveaux services innovants à venir, notamment la plateforme de banque en ligne AFGmobile, l’ouverture de nouvelles agences mais aussi les campagnes de crédits. « La Bic-Comores, n’est pas pour les riches, ni pour les pauvres, c’est pour tout le monde. Notre but est toujours d’être tout prêt de nos clients. Une stratégie de proximité afin de faciliter les clients dans ses différentes opérations. Raison pour laquelle, on multiple les agences dans l’île de Ngazidja. Sachant que d’autres seront ouvertes à Anjouan et Mohéli », conclut-il.

Nassuf Ben Amad / LGDC