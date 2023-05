La Banque africaine de développement aux Comores : Revue des actions et soutien accru au développement économique

La Banque africaine de développement (Bad) mène actuellement une mission de travail aux Comores pour évaluer les actions en cours et consulter les parties prenantes sur la pertinence de ces actions pour la période 2023-2025. Cette mission, dirigée par Nnena Nwabufo, directrice régionale de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Est, vise à apporter d’éventuels ajustements face aux chocs exogènes. Il s’agit d’une revue à mi-parcours de la stratégie de développement du pays de la Bad.

L’ensemble du portefeuille d’évaluation pour la période 2023-2025 se concentre sur les secteurs des Transports (46%), de l’Énergie (13%), de l’Agriculture (7%) et de l’Eau et des Assainissements (6%).

Lors d’une conférence de presse tenue hier au ministère des Finances, le ministre Mze Aboudou Mohamed Chanfiou a signé plusieurs accords avec la Bad, témoignant ainsi de la bonne coopération entre l’Union des Comores et l’institution financière. Le premier accord porte sur une convention d’un million d’Unités de compte (Uc) pour soutenir la modernisation des finances publiques, notamment par l’acquisition d’un logiciel informatique pour la Direction générale de la dette.

Le deuxième accord concerne le développement des infrastructures routières visant à désenclaver le réseau et à favoriser l’attractivité économique du pays. Le projet majeur dans ce domaine est le développement d’un corridor maritime régional et la facilitation du commerce, actuellement en cours de formulation. Dans le cadre de ce projet, la Bad prévoit de soutenir les infrastructures portuaires et le développement d’une zone économique spéciale.

Outre le transport maritime, la Bad continuera de soutenir la réhabilitation du réseau routier afin de faciliter la mobilité urbaine et le développement des activités économiques. Le ministre des Finances a souligné que les interventions de la Bad sont alignées sur les objectifs du Plan Comores émergent 2030 et s’adaptent constamment aux évolutions économiques et aux besoins de la population. En ce qui concerne les infrastructures routières, trois conventions d’un montant total de 6 milliards de francs ont été signées pour la réhabilitation de plusieurs tronçons routiers, notamment Domoni-Mremani à Ndzuani, Wala-Nuymashiwa à Mwali et Mitsudje-Fumbuni à Ngazidja.

Cette mission de travail de la Bad aux Comores revêt une importance cruciale pour évaluer les actions entreprises et s’assurer de leur pertinence dans le contexte actuel. La coopération entre l’Union des Comores et la Bad, qui remonte à 1997, continue de progresser pour répondre aux besoins de développement du pays et soutenir sa croissance économique.





