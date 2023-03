La 5ème édition de Made In Comoros mise sur l’agroalimentaire pour assurer la survie économique du pays

La 5ème édition de la foire nationale « Made in Comoros » a été inaugurée le samedi 25 février en présence du Président de la République, Azali Assoumani, du gouverneur d’Anjouan, Anissi Chamsidine, et de plusieurs autres personnalités. Cet événement, organisé pour la première fois sur l’île d’Anjouan, par l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie (UCCIA), avait pour thème l’agroalimentaire et l’agro-industrie. Le président a profité de cette occasion pour parler de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), sujet de l’année de la présidence tournante de l’Union Africaine. Il a souligné l’importance de l’autosuffisance alimentaire pour la survie du pays, qui dépend de l’agriculture. Il a également évoqué la nécessité du renforcement de capacités dans le domaine de l’agroalimentaire, ainsi que l’insertion des jeunes dans ce secteur essentiel pour la croissance économique. Après son discours, il a visité les différents stands de la foire et félicité les exposants pour leurs talents et leurs sacrifices. Les producteurs et les femmes de champs, présents à la foire, ont également exprimé leurs préoccupations envers le vol qui freine leurs activités. Ils ont appelé les autorités à leur venir en aide contre ce fléau.

La foire s’est tenue dans une ambiance chaleureuse et festive et a permis aux exposants de rencontrer les acheteurs potentiels, de présenter leurs produits, mais aussi d’échanger avec les autres exposants.