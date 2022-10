Koffi Olomide en concert aux Comores le 31 décembre 2022

Koffi Olomide et son groupe le Quartier latin International vont conquérir pour la première fois l’archipel des Comores le 31 décembre 2022.

Monstre sacré de la chanson rd-congolaise, Koffi Olomide aura presque fait le tour de la planète livrant des concerts dans plusieurs pays. De l’Afrique aux États-Unis d’Amérique en passant par l’Europe, le Grand Mopao a su conquérir un large public.

Après avoir annoncé un concert le 22 octobre 2022 au stade de l’Indépendance de Windhoek en Namibie, la star de 66 ans annonce pour la première fois, un spectacle inédit à l’archipel des Comores dans la capitale Moroni le soir du réveillon du nouvel an soit le 31 décembre 2022. « J’ai traversé le monde, j’ai été partout mais je n’ai pas été aux Comores », a dit Koffi Olomide dans une vidéo publiée sur ses pages sociales.

Il a ajouté : « J’ai toujours rêvé des Comores. Comoriennes, comoriens, le 31 décembre, Koffi Olomide avec le Quartier latin International au grand complet, nous serons en concert chez vous, dans votre ville pour la première fois. C’est un évènement qui me tient à cœur. Soyez là ».

Un concert qui sera produit par la structure NH Paris Publishing.

Source :eventsrdc

