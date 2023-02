Kenya airways ne prête aucune considération à leurs clients comoriens

Opinion libre :

Les passagers qui ont pris le vol 264 de Madagascar pour Moroni ont été désagréablement et doublement surpris d’apprendre au moment du vol que ceux allant à Moroni le départ est retardé depuis Nairobi mais qu’aucune disposition d’assistance, d’accueil ou de prise en charge n’a été organisée. Lorsqu’un voyageur s’est présenté auprès d’un guichet pour réclamer au moins une information la reponse a surpris plus d’un. Circuler il n’y a rien à voir.

La surprise fut si grande que c’est la même compagnie qui a transporté ces passagers depuis Antananarivo.

Ces passagers ne connaissent-ils pas leurs droits?

Le moins qu’on puisse dire Kenya Airways ne prête aucune considération à ses clients comoriens: Tarifs très chers, traitement pendant le voyage qui laissent à désirer. Tenez, de 22h du 31 janvier au prochain départ revu à 16h.

Ces malheureux voyageurs n’ont eu droit qu’à un petit déjeuner composé de maigre petit croissant, une petite galette et une boisson. Voilà le repas de ces valeureux voyageurs.

À quelle heure vont- ils terminer ce periple.

Ibouroi Ali Toibibou

