Journée nationale Maore « Ne cédez pas un seul millimètre de terre à la France »

Ce samedi 12 novembre a eu lieu la cérémonie de la célébration de la journée Maore au Palais du peuple de Moroni. Malgré les nombreuses résolutions des Nations Unies réaffirmant l’unité et l’intégrité des Comores, la quatrième île Mayotte est toujours sous administration française.

Comme chaque 12 novembre, l’Union des Comores célèbre la journée nationale Maore. Une date très importante pour les Comores qui marque l’admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies, montrant également l’effectivité de la souveraineté nationale par la résolution 3385 du 12 novembre 1976 et devenant ensuite un sujet de droit international. Le président du comité Maore Me Attick Youssouf a montré que l’occupation illégale de l’île de Mayotte dans son évolution est toujours d’actualité, avec son cortège de malheurs. « Naufrage de Kwasa-Kwasa, déplacement forcé des populations locales, démolition d’habitations, refoulement et détention arbitraire de citoyens comoriens des autres îles sous prétexte d’être immigrés, bref des violentions graves des droits humains, la question reste toujours d’actualité ».

Selon lui, on ne peut être immigré dans son propre pays. « Jeunesse comorienne, héritière de grands hommes et de lutte héroïque, nous célébrons aujourd’hui cette journée Maoré avec douleur et indignation, c’est parce que notre indépendance n’est pas complète et notre souveraineté empiétée en violation du droit international », dit t-il. Et d’ajouter : « Nous tenons à rappeler ici que chaque génération a ses erreurs, mais le plus grand péché serait de faire dos à notre souveraineté car il y va de notre sécurité et notre démocratie. Ne cédez pas un seul millimètre de terre à la France. A l’instar des pays africains en lutte pour les libertés de leur peuple se profile une émergence générationnelle, une nouvelle énergie capable de continuer la lutte de l’émancipation des peuples ».

Avec le nouveau paradigme géopolitique africain, le comité Maore entend placer la question Maore au cœur de préoccupations des mouvements panafricanistes. Le collège des sages appelle à continuer le combat à la recherche des voies et moyens pour trouver une solution juste et équitable de cette occupation illégale. « Heureusement que le comité Maore est là et nous fait les points chaque année sur la situation. Il faut redoubler d’efforts et aider ce comité dans la mobilisation de la population sur cette question nationale qui nécessite le soutien de toute la population. C’est ainsi, que le collège des sages fait appel à toute la population de nos îles et plus particulièrement la jeunesse de rejoindre le comité Maore afin de mener le combat ensemble pour défendre l’unité nationale et consolider l’intégrité de notre territoire », avance à son tour Ousseine Saïd Mohamed, membre du collège des sages. De son côté le président de Ngo’Shawo, Moudjib Mohamed Saïd, a appelé le gouvernement à réagir au delà des discours, à réclamer le respect du droit international et le respect de notre pays avec force et conviction et d’aller jusqu’à la suspension effective du Visa Balladur.

Nassuf Ben Amad / LGDC