Journée Maoré: Un grand rendez-vous au Palais du peuple ce 12 novembre

Comme chaque année, le pays célèbre le 12 novembre la journée nationale Maore. Une date très importante qui rappelle l’admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies, alors que Mayotte reste toujours sous occupation de l’ancienne puissance coloniale.

Les Comores vont célébrer ce samedi 12 novembre la journée Maore. Une date mémorable marquant l’admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies en tant que jeune Etat constitué de quatre îles. Mais Mayotte, la quatrième île, demeure sous administration française, avec pour conséquence dramatique ces 10.000 comoriens qui ont perdu la vie dans le bras mer séparant Mayotte et Anjouan à cause du tristement célèbre vis Balladur. Lors d’une rencontre avec la presse, hier jeudi 10 novembre, Me Attick, membre du Comité Maore a expliqué que l’Assemblée Nationale et le comité Maore ont prévu une série d’activités, procédées d’une prière ce vendredi en hommage aux victimes de la traversée entre Anjouan et Mayotte. Il rappelle que les Comores ont été admises comme membre de l’ONU en vertu de la résolution 3385 du 12 novembre 1975, qui réaffirme la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et de Mohéli.

« Cette année, l’Assemblée Nationale en collaboration avec le Comité Maore, avec le soutien d’autres organisations prévoit organiser diverses activités. Ce vendredi, on organise une prière pour les âmes perdues en mer. Et le samedi 12 novembre, une grande rencontre est prévue au Palais du peuple devant réunir les jeunes cadres et acteurs politiques pour échanger sur l’évolution de la question du statut de Mayotte depuis 1975 à nos jours », avance-t-il. Et de poursuivre : « Cette date est très mémorable du fait qu’elle représente l’admission des Comores aux Nations Unies, en vertu du principe consacré de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation ».

Kamal Gamal / LGDC