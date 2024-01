Journée électorale aux Comores : tout se déroule globalement dans le calme

Aujourd’hui, les Comores vivent une journée électorale marquée par la tranquillité, même si quelques bureaux de vote ont ouvert avec quelques minutes de retard. Globalement, le déroulement des élections semble positif, malgré des tentatives isolées de perturbation.

« D’une manière générale, les élections se déroulent bien. Quelques troubles provoqués par nos adversaires qui tentent ici et là de s’adjuger des pouvoirs législatifs et réglementaires. Heureusement, les mandataires dans les bureaux de vote ne se laissent pas faire et les électrices et électeurs accomplissent leur devoir citoyen », déclare Houmed Msaidié, directeur de campagne du président Azali Assoumani.

Selon nos sources, à Itsandzeni dans le Hamahame, le scrutin se déroule dans le calme malgré une affluence moyenne et timide depuis le matin. Bien que le bureau 1 ait ouvert à 7h21 sans matériel complet, le président Ibrahim Mohamed Rachad a confié à Alwatwan que le personnel ne dispose pas de badge.

Cependant, à Shezani, le taux de participation reste faible. À 12h39, aucun bureau de vote n’a enregistré la moitié des inscrits. Dans trois des cinq bureaux de vote, seulement 138 votants ont été comptabilisés sur un total de 877 inscrits. Le président du bureau de vote n°2, Nourdine M’madi Moumini, signale que six mandataires des candidats ne se sont pas présentés.

Bourhane Hamidou, candidat du mouvement « Woneha », s’est exprimé après sa visite au bureau de vote de Singani 1 vers 10h15. L’ancien président de l’Assemblée nationale a décrit un « climat électoral serein », soulignant que « les gens se rendent calmement dans les bureaux de vote ».

Malgré quelques défis mineurs tels que des retards et une participation faible à certains endroits, les élections aux Comores se déroulent dans un climat généralement paisible, témoignant de l’engagement citoyen et de la vigilance des mandataires électoraux.

Soibah Saïd