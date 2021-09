Jour de match, nuit de prison !

Nos héros ne seront pas tous sur le terrain de jeu.

Ce soir, dans l’antre des Coelacanthes, au stade Maluzini, des jeunes footballeurs franco-comoriens élevés au rang de héros national, à juste titre, vont être soutenus, applaudis et encouragés par tout un peuple acquis à leur cause. Au même moment, et à quelques centaines de mètres de là, deux autres jeunes héros issus de cette même diaspora, #Chamou et #Farhane, vont dormir une nuit de plus dans l’une des plus horrible prison du monde pour avoir voulu défendre, au nom du peuple, une juste cause.

Si nous sommes quelques uns à espérer, très fort, qu’un geste, qu’un mot de solidarité puisse venir des premiers nommés pour soutenir les seconds, nombreux.ses sont celles et ceux qui pensent qu’un.e athlète, un.e artiste, un influenceurs.se ne devrait pas s’engager pour une cause qui dépasse les limites du terrain de jeu. Or, nos footballeurs, comme nos artistes et autres personnalités sont des citoyens comme les autres qui jouissent des mêmes droits et devoirs.

Aussi, qu’ils le veuillent ou non ces icônes sont des modèles pour nos sociétés et plus particulièrement pour la jeunesse, voilà pourquoi ils doivent aussi montrer l’exemple en prenant position pour des causes et pas simplement pour des causes « lisses », louables soient-elles, en allant rendre visite à des malades dans chambres d’hopitaux insalubres qui manquent de tout ou en oeuvrant pour une cause humanitaire. L’engagement doit aussi se faire pour des causes plus sensibles, plus politisé, surtout lorsqu’il s’agit de défendre la justice, la paix et l’égalité entre tous.

Tommie Smith, Jesse Owens, LeBron James, Didier Drogba, Lilian Thuram… ces sportifs, suivis par des milliers (millions) de personnes, qui ont décidé un jour de sortir de leur zone de confort pour donner un écho médiatique d’envergure aux luttes contre l’injustice et les inégalités, ont permis, par leur engagement, de gagner du terrain pour les libertés collectives.

Bien évidement, au nom de ces mêmes libertés que nous défendons, nul ne peut imposer à quiconque de s’engager pour une cause dont il ne se sent point concernée même si le bénéfice de cette lutte lui sera aussi acquis. Mais nul ne peut également nous empêcher d’espérer.

Bon match. Veripiya #MABEDJA

Ben Amir Saandi