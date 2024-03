Jour de Match: Comores vs Ouganda – Un duel amical à minuit

La rencontre amicale de la FIFA prévue pour aujourd’hui, vendredi 22 mars, entre les Comores et l’Ouganda, promet de l’action en pleine nuit. Fixé à minuit heure locale, soit 21 heures à Marrakech, le match se déroulera à l’Annexe 1 du Grand stade de Marrakech.

Selon les organisateurs, cette confrontation « Comores vs Ouganda » de la Fenêtre FIFA sera diffusée en direct via le compte officiel de la Fédération de football des Comores. Un lien streaming et un code, dont le nom sera choisi par la fédération, seront fournis peu avant le match pour assurer la diffusion.

Pour cette soirée, les équipes afficheront leurs couleurs traditionnelles : les Comores en blanc, tandis que l’Ouganda portera ses couleurs jaune et rouge.

Malheureusement, le match se tiendra sans la présence des supporters, une décision regrettable selon le staff technique des Comores, surtout dans une ville comptant une importante communauté comorienne susceptible de soutenir l’équipe.

Un autre match attend les Comores ce lundi 25 mars contre l’Angola, cette fois avec la vente de billets au public.

Le match de ce soir sera arbitré par un trio international marocain : Samir Guezzaz au centre, assisté de Agzaou Lahsen et Bouchtaoui Zakaria. Les détails d’accès pour suivre le match seront partagés sur les réseaux sociaux, permettant ainsi aux supporters des Coelacanthes de ne pas manquer cette confrontation.

Après une victoire contre le Cap Vert le 17 octobre 2023, les Veri piya jouent aujourd’hui leur deuxième match amical sous la direction de Stefano Cusin.

Saïd Hassan Oumouri