John Baloz, un opposant déterminé, se confie à Alwatwan : une candidature présidentielle pour réveiller les Comores.

Dans une démarche surprenante, le journal Alwatwan, généralement associé au pouvoir en place, a donné la parole à un opposant déclaré, Saïdali Ibouroi, également connu sous le nom de John Baloz. Baloz a annoncé son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Il est un militant politique de l’opposition qui n’a jamais sollicité le suffrage universel jusqu’à présent. Il met en avant sa vision de développement global, son patriotisme et sa volonté de prendre le pouvoir par les urnes, s’inspirant de grands leaders du passé. Il compte sur la contribution financière du peuple pour soutenir sa campagne et compte sortir l’opinion publique comorienne de sa torpeur.

Baloz, qui est le chargé de communication d’Inter-îles air et de plusieurs sociétés commerciales, a décidé de se présenter à l’élection présidentielle après avoir observé les 47 années d’indépendance de son pays. Il estime que les aînés et leurs partis politiques ont échoué dans de nombreux domaines. Il se présente donc en tant que jeune leader et patriote, s’inspirant de jeunes leaders ambitieux et patriotes qui ont marqué l’histoire, tels que le colonel Kadhafi, Thomas Sankara et Hitler. Il précise toutefois qu’il souhaite accéder au pouvoir par les urnes, contrairement à certains de ces leaders.

Malgré le fait qu’il n’ait jamais occupé un poste électif, Baloz estime qu’il peut apporter à la présidence son patriotisme, sa capacité à prendre des décisions éclairées et sa vision de développement global pour les citoyens. Il compte réveiller les électeurs de leur apathie et de leur indifférence politique. Pour faire face aux défis financiers liés à sa campagne présidentielle, il compte sur les contributions et les efforts financiers du peuple, en particulier de ceux qui souhaitent se libérer des dirigeants actuels. Il a également reçu des promesses de soutien de la part de bailleurs de fonds qui préfèrent rester anonymes.

En conclusion, Baloz affirme qu’il se présente à l’élection présidentielle non pas pour se rendre célèbre, mais pour devenir le président de la République des Comores.

Said Hassan Oumouri