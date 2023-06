John Baloz, Candidat Présidentiel, Affronte les Questions des Journalistes.

Le 8 juin 2023, lors d’une conférence de presse à Moroni, Saïd Ali Ibouroi, plus connu sous le nom de John Baloz, a officiellement annoncé sa candidature à la présidence. Cette annonce fait suite à une tentative à Anjouan qui a été interrompue par les forces de l’ordre, conduisant à l’arrestation de Baloz.

Face à un parterre de journalistes, Baloz a répondu de manière franche et audacieuse à une série de questions. Interrogé sur son éligibilité, il a affirmé qu’il était parfaitement éligible à la candidature pour l’île de la Grande Comore, ayant des origines à la fois Anjouanaises et Grand-Comoriennes.

Sur la question du parrainage, Baloz a souligné que la nouvelle loi électorale peut être un couteau à double tranchant. Elle peut être utilisée par le régime en place pour éliminer des candidats indésirables, mais elle peut également être utilisée par les opposants pour éliminer la candidature du régime en place.

Malgré ses divergences avec le Front Commun de l’Opposition, Baloz a affirmé qu’il fait partie de l’opposition et prévoit de participer aux élections. Il a souligné que la participation aux élections ne légitime pas nécessairement le président en place, et a révélé qu’il a entendu des rumeurs selon lesquelles certains membres du Front Commun de l’Opposition se préparent à participer aux élections, malgré leur position officielle de boycott.

En réponse aux préoccupations sur son intégrité physique et morale, Baloz a déclaré qu’il n’a peur que de Dieu. Il a également annoncé son intention de rompre les relations avec la France dans les six mois suivant son élection et d’établir de nouvelles coopérations avec d’autres puissances mondiales, comme la Russie, la Chine, l’Iran et le Qatar.

Sur son programme politique, Baloz a évoqué l’exploitation des richesses maritimes des Comores, y compris le pétrole et le gaz. Il a également exprimé son intention de renforcer l’armée maritime des Comores, la considérant plus importante que l’armée de terre.

Enfin, Baloz a souligné que le soutien de la population est crucial pour le changement. Il a cité l’exemple du Sénégal, où le soutien populaire a empêché l’emprisonnement de l’opposant Ousmane Sonko, malgré sa condamnation à deux ans de prison ferme. Baloz a affirmé que même si la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) prévoit de donner la victoire à Azali Assoumani, c’est toujours au peuple de décider. Il a conclu en affirmant que les 5000 militaires ne peuvent pas contrôler une population de 800000 personnes, soulignant l’importance du soutien populaire dans le processus électoral.

Saïd Hassan Oumouri