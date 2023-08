La réduction des per diem et leur partage entre un nombre d’officiels plus élevé que celui des athlètes soulève des questions sur la gestion des fonds alloués aux participants comoriens aux Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) 2023. Plusieurs officiels sont partis à Madagascar, apparemment par copinage, pour passer des vacances, ce qui suscite des interrogations sur la répartition des ressources. Il n’est pas surprenant que les Comores ne remportent pas assez de médailles, étant donné les conditions exécrables dans lesquelles se trouvent leurs athlètes.

Pourquoi cette per diem de 100 euros alors qu’en 2019, elle était de 300 euros par personne ? Cette réduction drastique des allocations journalières met en lumière les problèmes de gestion et de priorisation des dépenses. Les athlètes, qui représentent les Comores dans des compétitions internationales, méritent un soutien adéquat pour couvrir leurs frais de subsistance pendant les événements.

Il est essentiel de revoir la répartition des fonds et de s’assurer que les ressources sont allouées de manière à soutenir au mieux les athlètes comoriens, qui travaillent dur pour représenter leur pays sur la scène internationale.

Saïd Hassan Oumouri