Jeux des Iles de l’Océan Indien 2027: un tremplin pour le sport et l’économie comorienne.

C’est avec une immense joie et un sentiment d’accomplissement que les Comores annoncent qu’elles accueilleront les prochains Jeux des Iles de l’Océan Indien en 2027. Cette décision, prise lors d’une réunion à huis clos au Conseil International des Jeux, marque un tournant historique pour le pays, qui n’a jamais organisé cet événement auparavant. Jusqu’à présent, seuls La Réunion, Maurice, Madagascar et les Seychelles ont eu l’honneur d’organiser les onze précédentes éditions.

Accueillir les Jeux représente non seulement une opportunité économique majeure pour les Comores, mais aussi une chance pour le monde du sport d’obtenir enfin les infrastructures nécessaires. Les jeux rassembleront des délégations sportives de l’île Maurice, des Seychelles, des Comores, des Maldives, de Mayotte et de La Réunion, avec un total de 19 disciplines disputées, dont le football, le handball, le basketball, le volleyball, le rugby, la natation, l’athlétisme, le karaté, le judo, le tennis de table, la boxe, le cyclisme et l’haltérophilie.

Cette annonce intervient alors que Madagascar accueille actuellement les délégations des sportifs des îles voisines. Les Comores sont ravies de cette opportunité et sont déterminées à faire de cet événement un succès retentissant, non seulement pour le monde du sport, mais aussi pour l’économie et le développement du pays.

ANTUF Chaharane