Jeux des îles Comores 2027 : Un engagement présidentiel pour la réussite

Dans un engagement sans précédent, le président de la République des Comores a déclaré hier son intention de prendre en charge personnellement l’organisation des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) en 2027. Cette déclaration intervient alors que les membres du Conseil international des jeux (CIJ) ont été reçus par le chef de l’État mercredi dernier, le 14 février, à Beit Salam.

Lors de cette rencontre, le président Azali Assoumani a eu l’occasion de discuter brièvement avec les principaux décideurs des JIOI, à la suite de leur réunion récente à Moroni. Il a tout d’abord adressé ses félicitations au nouveau président du CIJ, le Mauricien Philippe Hao Thyn Voon, exprimant ses vœux de réussite pour les quatre années à venir.

L’annonce de l’implication personnelle du président dans l’organisation des JIOI témoigne de l’importance que le gouvernement accorde à cet événement d’envergure régionale. Cette décision reflète la volonté de garantir le succès de la compétition et de faire des Jeux des îles de 2027 un catalyseur de développement pour le pays.

En prenant cette initiative, le président Assoumani envoie un signal fort quant à l’engagement du gouvernement comorien envers le sport et le rayonnement international des Comores. Cette décision place également la barre haute en termes de standards d’organisation et de qualité des infrastructures qui seront mises en place pour accueillir les athlètes et les délégations des îles de l’océan Indien.



