Jeux des Comores 2027 : l’Inde s’engage aux côtés de Moroni

À l’approche des Jeux des Comores 2027, les lignes bougent en coulisses pour assurer la réussite de cet événement d’envergure nationale. À Moroni, une rencontre stratégique s’est récemment tenue entre le consul honoraire de l’Inde aux Comores, Chemir Kamoula, la COJI et une délégation de l’ambassade indienne accréditée auprès de l’Union des Comores.
Au cœur des discussions : le renforcement de la coopération entre Moroni et New Delhi, avec un accent particulier sur l’accompagnement des Comores dans l’organisation des Jeux. L’Inde a ainsi affiché sa volonté d’apporter un appui technique et logistique, notamment dans le développement des infrastructures sportives, la formation des encadreurs et la gestion opérationnelle de l’événement.
« L’Inde est prête à accompagner les Comores dans la réussite des Jeux de 2027 », a affirmé Chemir Kamoula, soulignant l’importance de partager une expertise reconnue à l’international.
Au-delà du sport, cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations bilatérales. Elle vise à soutenir le développement des capacités locales et à encourager les échanges entre les deux pays.
Avant de conclure sa visite, le consul honoraire a également rencontré la communauté indienne aux Comores, saluant son rôle actif dans le rapprochement entre les deux nations.
Abdallah.s
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