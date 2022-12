Jeux de la Cjsoi Maurice 2022: Une troisième en or

or

Les Comores se sont illustrées hier, mardi, au tableau des médailles des Jeux de la Cjsoi, en remportant leur premier or de l’édition au Complexe sportif de Côte d’or. Cela grâce au sprinter de la catégorie T37 physique, Saïd Ali Moumbaazi. L’athlète de la Fédération de handisport a couvert la ligne droite en 13’’53.

Saïd Ali Moumbaazi, qui souffre d’une infirmité au niveau de son pied, est le premier comorien qui a permis au Udzima wa masiwa de retentir au stade de Côte d’or. «C’était un moment magnifique. Je pense à ma mère, à ma famille», a-t-il répondu à la question de savoir ce qu’il a ressenti en écoutant l’hymne national. «Merci à mon coach et à tous ceux qui me soutiennent dans l’athlétisme.



L’or de Saïd Ali Moumbaazi est la troisième médaille remporté, jusqu’ici, par la délégation nationale. L’argent et le bronze ont été emportés par le Réunionnais, Joris Samara (14’’09) et le Mauricien Dylan Faron (15’’37).La première médaille comorienne, le bronze, a été remporté lundi 5 décembre, sur la même piste de Côte d’or, au 800 m par Ben Souldine Abdallah. Le jeune spécialiste des courses de demi-fond a couvert les quatre tours de la piste de Côte d’or en 1:58’’52.

La deuxième médaille a été l’oeuvre du duo, Rania Saïd et Moinafatima Mahamoud, hier mardi 6 décembre, au centre de tennis de Beau Bassin. Les deux tenniswomen offraient, ainsi, au pays sa deuxième médaille de bronze. Ce métal a été la récompense de ces jeunes joueuses en s’imposant au match de classement. Peu avant la rencontre, leur coach, Youssouf Assimakou, avait assuré : «on va jouer pour une médaille. On peut le faire !».Les Comores comptabilisent, donc, trois médailles dont une en or. La moisson est encourageante après deux journées des compétitions. Les boulistes ont manqué de près un bronze en triplette en perdant au match de classement. Pareil pour les pongistes qui se sont inclinés à Beau Bassin également lors du match pour la troisième place.

