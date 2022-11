Jeux de la CJSOI 2022 : Les Comores seront de la fête avec soixante-dix personnes

Pour la première fois dans l’histoire de la participation comorienne aux Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l’Océan indien, la Cjsoi, le ministère comorien de la Jeunesse s’associe avec le comité olympique dans les préparatifs. Cette initiative a été saluée par le patron du mouvement olympique qui se dit «honoré» d’assurer cette collaboration avec le ministère. «Nous espérons réaliser beaucoup de choses ensemble pendant et après ces jeux de Maurice», devait-il souhaiter, par ailleurs.

Les athlètes des huit disciplines retenues s’entrainent régulièrement dans divers sites, les tennismen au Tennis club de Moroni, les nageurs au restaurant Le Coelacanthe, les haltérophiles au centre Grimaldi, les coureurs à l’Institut national de la Jeunesse et des sports, les boulistes sur la cour d’Al-watwan, etc. «Nous allons faire en sorte que ces jeunes bénéficient d’un suivi de qualité parce que nous nous inscrivons, par la même occasion, dans la préparation des jeux des îles de 2027 à Madagascar», devait annoncer Ibrahim Mzé Mohamed.

Selon le président du comité national olympique (Cosic), Ibrahim Mze Mohamed, les jeux se prépareraient depuis des semaines : «Nous avons l’honneur de faire partie du comité d’organisation et Cosic et le ministère travaillent de concert pour une bonne préparation. Le Cosic se consacre à l’aspect technique». Dimanche dernier une visite dans les sites d’entrainement avait été programmée, mais, toujours selon le responsable, le décès brutal du chef de missions de l’instance, Faissoil Ben Daoud, a tout chamboulé.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président du Comité national olympique ont confirmé face à la presse, hier mardi 15 novembre, la participation des Comores aux prochains Jeux des jeunes de l’Océan indien du 4 et au 11 décembre prochain à Maurice. «Nous allons avoir une délégation de soixante-dix personnes dont une trentaine d’athlètes, pour un budget de 70,5 millions de francs», a précisé le ministre, Djaafar Salim Allaoui.

