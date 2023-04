Jeunes Ghanéens refusent les cadeaux des politiciens : une leçon pour les Comores

Dans une récente vidéo provenant du Ghana, on peut voir des jeunes rejeter des sacs de riz offerts par un politicien du parti NPP, Samuel Abou Gilles, en exigeant plutôt des emplois et des infrastructures. Ce geste symbolique met en évidence le ras-le-bol de la population face aux promesses éphémères des politiciens, et souligne l’importance de l’honneur, de la fierté et de la dignité dans le développement d’une nation.

Cette situation est comparable à celle observée aux Comores, où les politiciens deviennent généreux uniquement à l’approche des élections. Ils distribuent de l’argent à certains leaders communautaires pour influencer leur communauté et promettent de construire des routes goudronnées et des points d’eau. Cependant, ces promesses sont rarement tenues.

Le cas ghanéen doit servir de leçon aux Comoriens pour exiger davantage de leurs politiciens. Les citoyens doivent demander des investissements durables dans les infrastructures, l’éducation et la santé, plutôt que de se laisser séduire par des cadeaux temporaires en échange de leur soutien électoral.

Les jeunes Ghanéens ont montré l’exemple en refusant les sacs de riz, en les renvoyant aux politiciens et en scandant : « Nous avons besoin d’emplois et pas de sacs de riz. Nous ne sommes pas des poulets ou des poules. » Cette attitude témoigne de l’honneur et de la fierté qui doivent caractériser les populations africaines dans leur quête d’un avenir meilleur.

Pour bâtir un avenir plus prometteur, les Comoriens doivent s’inspirer de l’exemple ghanéen et exiger davantage de leurs dirigeants. En tenant les politiciens responsables de leur engagement envers le développement durable, les Comores pourront renforcer leur dignité et leur honneur en tant que nation.

Antuf chaharane