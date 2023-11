Des jeunes entrepreneurs Comoriens en route pour le camp International au Cameroun.

Mme Nassuria Said Hassane, représentante du Camp International des Jeunes Entrepreneurs Africains (CIJEA) Comores, et Mme Fazdat Anli Oicheikh de l’Institut Entrepreneurial Comores (IEC) dirigent un groupe de jeunes entrepreneurs comoriens en partance pour le Cameroun. Ce voyage est organisé dans le cadre de la participation des Comores à l’édition du CIJEA, un événement biennuel majeur qui rassemble plus de 500 jeunes entrepreneurs africains de divers secteurs.

Durant les trois jours de ce camp, ces jeunes talents ne se contenteront pas de participer à des expositions et à des événements de présentation de projets. Ils auront également l’occasion de contribuer à des discussions et des réflexions sur l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs africains. Ces échanges visent à promouvoir une vision d’une Afrique prospère et autonome, soutenue par l’innovation et l’esprit d’entreprise de sa jeunesse. Cette initiative représente une étape importante pour l’avenir économique des Comores et de l’Afrique en général, en mettant en lumière le potentiel et l’ambition de ses jeunes entrepreneurs.

Sefrick Abdou