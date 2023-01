«Je ne veux pas mourir célibataire », pleure, une femme célibataire

Une femme nigériane célibataire dit qu’elle veut faire l’expérience de ce que c’est que d’être une femme mariée dans cette vie.

La femme identifiée comme Chris Amrah s’est rendue sur sa page de médias sociaux pour déplorer qu’elle entre dans un nouveau mois et une nouvelle année toujours célibataire.

Elle a dit que bien qu’elle ait entendu différentes choses sur le mariage, elle peut attester qu’être sans mari en tant que femme est déprimant. Elle a également dit que l’accomplissement pour une femme est d’être dans la maison de son mari.

Amrah a en outre déclaré qu’elle aimerait faire l’expérience d’être soumise à son mari, ajoutant que les femmes devraient oublier le féminisme. Elle a cependant remercié Dieu de lui avoir donné la bonne santé et la vie, mais elle a déploré que le fait qu’elle ne soit toujours pas dans la maison de son mari est quelque chose qui l’inquiète.

Source : culturebene.com

