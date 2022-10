« Je n’abandonne pas le combat contre la dictature d’Azali « 

Le leader de l’opposition comorienne Abdallah Agwa a tenu sa première conférence de presse quelques jours après sa libération de prison. Condamné à 5 ans de prison ferme mais gracié par Azali Assoumani, Agwa a réaffirmé qu’il n’abandonne pas son combat contre la dictature d’Azali Assoumani.

Dans cette conférence de presse suivie dans les réseaux sociaux, il y’avait plus de 2900 personnes en direct sur sa chaîne fcbk fm. On peut dire que l’homme fort est de retour.

Azali Assoumani a-t-il libéré Abdallah Agwa d’une manière stratégique pour préparer les élections présidentielles de 2024? Veut il diviser l’opposition avec plusieurs candidats à l’élection ? Affaire à suivre

