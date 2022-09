Je demande des sanctions contre les Comores pour avoir revendiqué Mayotte

Je suis venue lundi à New York de profiter de l’activité diplomatique générée par l’Assemblée Générale des Nations Unies (UNGA) pour défendre Mayotte. Lors d’un entretien mercredi avec la Représentation de la France à l’ONU, j’ai signifié à nouveau mon insatisfaction quant à la position de la France face aux revendications comoriennes en appellant à plus de fermeté du Quai d’Orsay et des sanctions contre Moroni. Il est important de souligner la gravité de la crise migratoire alimentée par les autorités comoriennes et instrumentalisée pour leur revendication territoriale sur Mayotte. Les violences quotidiennes à Mayotte font écho à une politique d’ingérence et de déstabilisation orchestrée par les Moroni. Chaque année, les Comores se rendent à l’Assemblée générale des Nations Unies pour réclamer Mayotte et faire condamner la France: je suis fière d’être le premier parlementaire mahorais venu à New York faire entendre aux diplomates la voix de Mayotte et notre choix souverain exprimé plusieurs fois par les urnes de rester français.

J ai également organisé plusieur rendez-vous pour sensibiliser les décideurs et investisseurs présents pour UNGA, de l’intérêt des ressources gazières du Canal du Mozambique en cette période de crise énergétique : l’exploitation raisonnée des hydrocarbures de notre région serait une solution durable pour garantir la sécurité énergétique européenne et créer des emplois, générer une croissance locale durable.

Je multiplie les rencontres pour valoriser le potentiel économique de Mayotte. Ce travail de sensibilisation est indispensable pour mettre en avant nos atouts géographiques, économiques, la sécurité bancaire et juridique qui peuvent attirer les investisseurs à Mayotte.

🌶🇾🇹🇨🇵

Estelle Youssouffa