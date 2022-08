« Je conteste, je dénonce et j’accuse la meute de haine envers Frère Mohamed Bajrafil »

Pour quoi, il est urgent et impératif de soutenir, Moralement, politiquement et intellectuellement, le Frère Mohamed Bajrafil, face au concours malsain, diffamatoire, d’insultes – de vulgarité et de violence orchestrée, par la meute des « Directs » de la Honte et de la Haine gratuite – des nouveaux messies du complotisme et de la théorie de la mort : ces nouveaux colonisateurs de la psychologique collective des Comoriens?

Je dénonce ce Concours, je conteste la méthode et j’accuse ceux parmi nous – dont par leur silence – se rendent complices et stratèges à cette folie et bêtise criminelle, racine de l’injustice envers un Homme, qu’il soit l’intellectuel, le théologien et homme socialement intègre, intellectuellement irréprochable jusqu’à présent – qui est Mohamed Bajrafil, comme d’ailleurs, Ce combat est un combat en faveur de toute personne qui en soit victime de cette machine à broyer l’honneur d’un homme.

Je soutiens cet homme face à ce concours impitoyable, injuste, de vulgarité gratuite et sale.

Ici, je compatis et j’apporte mon soutien à Frère Bajrafil.

Je suis conscient que ce geste provoquera les baves haineuses des messies des « Directs » de la Honte et de la Haine, ceux des « Che » des réseaux médias sociaux – nouveau Agora » du populisme émotionnel et complotiste, mais j’en assume les conséquence de ce Geste – qui est fondé par ma culture, mon éducation, et – surtout par mon amour pour mon pays.

Je ne cherche, ni reconnaissance, ni popularité. Je défends – l’honneur et les droits d’un homme – comme moi, victime de la haine incontrôlée – d’un club d’affinitaires qui se croient tout permis, car personne n’ose dire mot pour dénoncer leurs dérives et travers.

Frère Mohamed Bajrafil n’a commis aucune faute méritante cette course de haine et de mensonges, pour salir son intégrité morale et intellectuelle.

La vérité, frère Bajrafil dérange ceux, nombreux sur les réseaux (notamment à travers les fameux directs de la honte et de la violence) qui fondent leur sommité par le mensonge, par la fabrique des émotions criminelles et aliénants.

Il dérange ceux qui croient que la politique c’est une belle voix avec des citations coraniques, citées à tout vent – même hors contexte et hors tout rapport avec ce qu’ils disent ou pensent.

Il dérange ceux – qui font commerce des théories de bistro – comme plateforme politique, car – il est objectif et fait la différence entre servir son pays par la compétence, hors partisannerie politicienne et la prétention des mots et violence vulgaire comme engagement politique.

Il dérange ces nouveaux prophètes sans prophétie qui remplissent et occupent largement les réseaux sociaux comoriens et des comoriens – car il leur fait ombre, par son existence médiatique qui tire sa légitimité par ses compétences théologiques et de son humanisme – mais aussi, le fait qu’il les renvoie à leur inculture de la chose religieuse, aussi – à leurs mensonges sur ce qui fait moral en politique et en société.

Frère Mohamed Bajrafil est victime de la haine et de l’insulte – de ceux qui se veulent chantre de la liberté – tout en étant des « ani-libertés », ces nouveaux Mouboutou de la conscience comorienne – tout en écrasant par le mensonges et l’intoxe – ceux qui refusent leur dictature du mensonge, parfumée du parfum de la théorie du complot, ce – en voulant servir son pays – par ses compétences et son patriotisme intellectuel.

Frère Mohamed Bajrafil, tenez bon, vous n’êtes pas seul.

Mohamed Raïm Al-Abdouraïm.

MMM’S