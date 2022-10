Les dossiers tiktok continuent. Une jeune femme africaine témoigne et soulève un sujet qui concerne également les femmes comoriennes de la diaspora.

Plusieurs femmes rêvent se marier avant 30 ans. Une jeune femme de 29 ans s’est lamentée sur son sort peu enviable. Elle affirme qu’elle n’a ni mari ni enfant pourtant elle approche la trentaine.

Elle affirme qu’à cause de son statut, elle verse des larmes chaque nuit. « J’aurai 30 ans l’année prochaine, je n’ai ni enfant ni mariage. Je me couche toujours en larmes. Guéris mon cœur, Seigneur », a-t-elle écrit en légende d’une vidéo partagée sur TikTok.

