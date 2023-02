 » j’ai du respect pour un transgenre…aucun respect pour responsable un voleur « 

Il n’a fallu qu’une publication d’une vidéo d’une transgenre dans un compte anonyme nommé » Mohamed Djaloud » pour que les réseaux sociaux affichent leurs hostilités vis-à-vis de Yousra Mouigni originaire de la grande-comores.

C’est le prédicateur Mohamed Djibrile qui l’a attaqué hier dans une vidéo diffusée sur Facebook où il a montré sa désolation sur le choix de Yousra Mouigni de devenir une fille ( transgenre ).

La réponse de cette dernière n’a pas tardé. Elle a été sanglante: » je serai à côté de toi en fer. Tu es un voleur » s’est il adressé à Djibrile.

Cet après-midi, c’est ALi Mbae, ancien journaliste du quotidien Masiwa, qui a pris la défense de Yousra.

Sur Facebook, il a tenu à montrer son » respect » à la jeune fille: » j’ai du respect pour un transgenre. Je n’ai aucun respect pour un responsable ( politique ou religieux) qui vole, corrompt ou corrompu « .

