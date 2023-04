Ismaël Abou tué à coups de machettes

Un jeune homme du nom d’Ismaël Abou a été tué à coups de machettes dimanche dernier, le 2 avril. La victime, âgée d’une vingtaine d’années, était originaire de Dagi à Anjouan. Son meurtrier présumé est un autre jeune homme du même village, nommé Mohamed Issouf, qui a depuis été arrêté par la gendarmerie.

À l’heure actuelle, les motifs de cet homicide brutal ne sont pas connus. Cependant, il s’agit d’un événement tragique qui a choqué la communauté locale. Les habitants de l’île notent une augmentation de la délinquance et de la criminalité ces derniers temps. Pour faire face à cette situation, plusieurs villes et villages ont mis en place des « comités de lutte contre la délinquance ». Ces derniers sont soutenus par les communes et les forces de sécurité.

Ces comités ont pour objectif de lutter contre l’usage de l’alcool et des stupéfiants, le vol et les violences, entre autres. Ils sont devenus une nécessité dans le contexte actuel où les crimes et délits sont en hausse. Il est crucial de prendre des mesures pour protéger la population et prévenir de futures tragédies comme celle qui a coûté la vie à Ismaël Abou.

Les autorités locales ont exprimé leur solidarité envers la famille et les proches de la victime. Elles ont également appelé la population à coopérer avec les forces de l’ordre et les comités de lutte contre la délinquance pour mettre fin à la violence et restaurer la sécurité dans l’île.

Soibah Said, journaliste Comoresinfos