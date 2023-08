Inventaire du patrimoine culturel aux Comores: Une initiative pour la préservation des architectures traditionnelles

Selon un article de Nassuf Ben Amad dans La Gazette Des Comores, la Commission de l’Océan Indien (COI) a lancé un projet pour inventorier et préserver le patrimoine culturel dans cinq pays de l’Océan Indien, dont les Comores. L’initiative comprend une série de formations pour les équipes techniques nationales sur un outil numérique développé pour collecter des données géo-référencées sur les architectures traditionnelles.

Aux Comores, un inventaire a déjà été effectué sur les architectures coloniales, notamment à Salimani, Singani Hambou, Moroni, Wallah, Mdremani, Ndrondroni, Ouani et Sima. Le projet vise à documenter les constructions traditionnelles comoriennes, leurs origines, typologies, techniques et périodes de construction.

Le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique (CNDRS) prévoit de produire un documentaire, organiser un colloque et publier un livre spécialisé sur ces architectures traditionnelles. L’outil numérique permettra également de recenser des données pour la conservation et la constitution de dossiers pour le classement des bâtisses, notamment auprès de l’UNESCO.

Le chef du conservatoire du patrimoine au CNDRS, Mohamed Mboreha Selemane, a souligné l’urgence de pérenniser le savoir-faire traditionnel et de renforcer la législation nationale pour protéger ce patrimoine unique.

Saïd Hassan Oumouri