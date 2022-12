Intimidations de cadres Anjouanais par la gendarmerie?

A la gendarmerie de Moroni cet après-midi aux moins 2 personnalités d’origine anjouanaise ont été convoquées et entendues pour une brève durée, ce qui plaide pour l’intimidation.

Un haut responsable syndical national, devait s’expliquer sur une réunion de cadres qui a eu lieu à son bureau. On lui a demandé s’il est membre d’un parti politique comme si c’est une infraction ( il ne est pas membre de parti politique).

Le deuxième, Kamardine Abdou, est un diplomate au rang d’ambassadeur, qui assume ses responsabilités politiques dans un parti légal, ce qui n’est interdit par aucune loi comorienne.

Depuis quelque temps des rumeurs circulent sur des actions qui auraient lieu dans les 3 iles principalement à Anjouan et Moheli à la mi décembre.

Selon les informations que recueillent HaYba au sein de l’opposition et dans les services, les autorités n’ont rien de consistant. Une liste de cadres à intimider aurait été établie.

Mais des factions du pouvoir sont très nerveuses, à cause des bruits de changement de gouvernement. Toute action populaire peut amplifier des bouleversements au sein du regime

Le pouvoir constate que le procès Sambi, et la persistance de la vie chère, cristallisent et font monter la colère à Anjouan, malgré les nombreux séjours du Président Azali, visant à montrer une île insouciante.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde