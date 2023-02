Interview très médiatisé du député de Mbadjini Ngouwegwé lors de l’accueil du tout nouveau président de l’UA et locataire de Beit Salam à l’aéroport de Hahaya.

Sous une ambiance festivale, l’heure était aux félicitations entre compatriotes. Une joie et une fierté partagée se dégageaient dans une foule accueillante et chaleureuse.

La population est triomphante. La joie est commune. Devant les caméras de la télévision nationale, le parlementaire compare la journée à celle de la prise de l’Indépendance de l’archipel il y a 47 ans.

Et pour cause, laprésidence de l’Union Africaine est une fonction tournante entre les régions. Après l’Afrique Centrale suivi par Macky Sall en Afrique de l’Ouest en 2022, le tour revient à la région orientale de l’Afrique de prendre le flambeau.

Sur Ortc, le député Said Ali Bakary scande ses remerciements au Chef de l’Etat au nom de la population pour cette prouesse diplomatique. La grandeur n’étant pas seulement numéraire, le député se réjouit que sur 55 pays de l’UA, le président Azali devient le 21ème président à la tête de l’organisation continentale. Il rappelle que le choix de l’Union Africaine sur les Comores est une victoire aussi pour les pays insulaires car il ne faut pas oublier que 34 pays sont en attente de dirriger l’institution. » Les Comores de Azali est un choix grâce aux réalisations entamées par un président visionnaire. Le pays est pour la première fois en chantier, les infrastructures en construction, le rehaussement de l’image du pays au niveau international est un fait, a t-il déclaré.

Et en présidant désormais les destinées de l’institution de l’UA pendant un an (2023-2024), les Comores peuvent servir d’image pour le continent africain.

« C’est ainsi que le président de la l’Union des Comores Azali Assoumani promet un programme qui va œuvrer pour la paix, la sécurité tout en capitalisant les ressources que le continent regorge et sans oublier le climat », conclut-il.