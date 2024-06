Interview Exclusive : « Je mets en garde les Comoriens contre cet influenceur »

Dans une interview récente de Comore Infos, Jean-Baptiste, membre d’un collectif français luttant contre les dérives et arnaques des influenceurs, a mis en garde les Comoriens contre les activités de Dylan Thierry. Cet influenceur, bien connu en France grâce à ses participations à des émissions de télé-réalité, est actuellement aux Comores pour une prétendue mission humanitaire. Voici un aperçu des points abordés durant l’interview :

Qui est Dylan Thierry ?

Dylan Thierry a gagné en notoriété en participant à des émissions de télé-réalité. Utilisant sa visibilité sur les réseaux sociaux, il a multiplié les partenariats douteux, allant des produits financiers frauduleux aux médicaments prétendument miraculeux. Jean-Baptiste rappelle qu’il avait commencé à se faire remarquer en participant à une aventure de survie avec des mocassins Gucci, un comportement qui avait amusé le public mais déjà montré son côté provocateur et opportuniste.

Activités humanitaires controversées

Dylan Thierry a été impliqué dans plusieurs missions humanitaires au Sénégal, Mali, Maroc, Madagascar, Turquie et Palestine, toutes marquées par des problèmes de gestion des fonds. Jean-Baptiste souligne que Thierry créait souvent des conflits avec les associations partenaires, et a finalement fondé sa propre association, « Pour nos enfants ». Environ 250 000 € ont été collectés sans jamais fournir de justification sur l’utilisation de cet argent. L’association a été dissoute sans rendre de comptes financiers, et des fonds ont continué à être collectés sous son nom après sa dissolution.

Problèmes financiers à Madagascar

À Madagascar, Jean-Baptiste rapporte que des écarts importants ont été constatés entre les sommes collectées et les dépenses réelles sur le terrain. Par exemple, Thierry revendiquait des nombres de repas servis bien supérieurs à ceux observés dans les images disponibles. Le collectif AVI s’est rapproché des membres de l’association pour obtenir des explications, mais ces derniers se sont révélés incapables de fournir des justificatifs financiers.

Accusations et Enquêtes

Jean-Baptiste indique que Thierry est accusé d’activités financières frauduleuses et d’autres comportements douteux, comme le proxénétisme et l’adoption illégale. En France, une enquête préliminaire est en cours depuis début 2023 suite à des plaintes déposées contre lui. Des enregistrements audio révèlent des plans inquiétants de proxénétisme et d’adoption illégale, ce qui a conduit à son interdiction de territoire à Madagascar.

Situation actuelle aux Comores

Actuellement aux Comores, Dylan Thierry affirme être là pour une mission humanitaire. Cependant, Jean-Baptiste met en garde que les autorités et la population comorienne doivent rester vigilantes face à ses activités. Thierry a annoncé des appels aux dons via TikTok et PayPal, ce qui pose des problèmes de transparence et de traçabilité des fonds.

Incidents aux Comores

Durant leur périple aux Comores, Dylan et sa compagne Ayem ont atterri dans un village où des enfants se sont attroupés devant eux. Le couple leur a offert des gâteaux achetés dans une petite boutique, créant une ambiance bon enfant. Cependant, ils ont été interpellés et agressés verbalement par un individu qui les a filmés et a diffusé la vidéo sur internet. Plus tard, une vidéo montre Dylan visitant une mosquée en construction, accompagné des notables du village, où il promet d’aider à terminer les travaux. Le soir, le couple a fait un live où ils affirment que, malgré l’incident, tout s’est relativement bien passé, mais qu’ils sont obligés d’écourter leur séjour.

Réponses aux rumeurs

Ils ont nié la rumeur selon laquelle ils étaient recherchés par la police comorienne, montrant une vidéo où Dylan échange avec un policier qui les rassure qu’ils ne sont pas recherchés. Cependant, ils n’ont pas diffusé la vidéo entièrement, laissant place à des doutes.

Méthodes de Collecte de Fonds

Thierry utilise des plateformes de dons en ligne sans aucune transparence sur l’usage des fonds. Jean-Baptiste précise que les fonds collectés pour ses missions humanitaires ne sont jamais déposés sur des comptes d’association mais directement sur des comptes privés, rendant toute vérification impossible.

Message de prévention

Jean-Baptiste appelle à la vigilance face aux influenceurs, même ceux très suivis. Le collectif AVI analyse les dossiers des victimes et les aide dans leurs démarches judiciaires. Il rappelle que malgré leur popularité, ces influenceurs peuvent être impliqués dans des arnaques. Les Comoriens sont donc invités à se renseigner et à faire preuve de discernement avant de s’engager dans des actions caritatives proposées par des personnalités en ligne.

Cette interview met en lumière les risques associés aux activités de certains influenceurs et appelle à une prudence accrue, surtout lorsqu’il s’agit de dons et de missions humanitaires. Les Comoriens sont invités à se renseigner et à faire preuve de discernement avant de s’engager dans des actions caritatives proposées par des personnalités en ligne.

Saïd Hassan Oumouri